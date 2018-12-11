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Матвиенко назвала дату принятия решения о членстве России в ПАСЕ

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Россия примет решение о членстве в Совете Европы в июне 2019 года, если не будет изменен устав о равенстве делегаций. Об этом во вторник, 11 декабря, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

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«Если до июня следующего года не будет принципиально изменен устав и принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то это время Ч, это — красная черта», — подчеркнула Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

Она добавила, что от пребывания России в ПАСЕ нет смысла, если за столь продолжительное время не удалось найти выход из сложившейся ситуации.

При этом Матвиенко указала, что выход из организации — плохой для России сценарий. Однако страна не может позволить себя унижать и лишать права голоса депутатов, которых избрали российские граждане.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. В апреле 2014 года Москва была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Санкции регулярно продлевались, и в 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения РФ была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, переводя в него ежегодно около €30 млн.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа стран — участников уставных органов СЕ, если Москва не возобновит выплаты до середины 2019 года. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если страну хотят исключить из Совета Европы, «мы такой радости не доставим, уйдем сами».

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