Пушков заявил о «маневрировании» ПАСЕ для возвращения России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает «маневрировать» для возвращения России в 2019 году. Об этом 11 декабря он написал в Twitter.

По словам сенатора, представители Парламентской ассамблеи предлагают Москве ограниченное восстановление в правах, а именно — только возвращение права участия в выборах Генсека СЕ и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Пушков также отметил, что организация отложила пересмотр самих принципов применения санкций на 2019 год.

В 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Россию лишили ряда полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Российская делегация позднее заявила о невозможности работать в таких условиях и перестала присутствовать на заседаниях. С 2016 года Москва не отправляет необходимые для аккредитации своих представителей документы, а с лета прошлого года не выплачивает взносы в бюджет СЕ.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа стран — участников уставных органов СЕ, если Москва не возобновит выплаты до середины 2019 года.

Спустя неделю в интервью телеканалу Euronews министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Россию хотят исключить из Совета Европы, «мы такой радости не доставим, уйдем сами».