Число погибших при стрельбе соборе в Бразилии выросло до пяти

Не менее пяти человек погибло в результате стрельбы в кафедральном соборе города Кампинас, штат Сан-Паулу, на юго-востоке Бразилии, сообщил телеканал Globo во вторник, 11 декабря.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Неизвестный вошел в церковь с пистолетом и револьвером 38-го калибра во второй половине дня и открыл огонь по прихожанам.

Сообщается, что пять человек погибли, еще трое получили ранения. Их доставили в муниципальный госпиталь Марио Гатти. Состояние пострадавших не разглашается. Стрелявший, по информации телеканала, покончил с собой в здании церкви.