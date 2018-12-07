Более 10 человек погибли при попытке ограбления банка в Бразилии

Не менее 12 человек погибли, в том числе преступники, во время попытки ограбления двух банковских отделений на северо-востоке Бразилии, пишет Diário do Nordeste.

Инцидент произошел в городе Милагрес в ночь на пятницу, 7 декабря. Группа вооруженных людей направлялась на место преступления и взяла в заложники семью из пяти человек, которая на машине ехала в аэропорт. Их бандиты использовали в качестве живого щита, когда завязалась перестрелка с полицией. В ходе противостояния преступники были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов также есть пострадавшие.

При этом местные власти не исключают, что некоторым членам банды всё же удалось бежать. В связи с этим в городе усилены меры безопасности. Местных жителей просят без надобности не выходить из дома.

В конце сентября сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции задержали девушку, которая через четыре дня после трудоустройства в банк украла из кассы кредитной организации 100 тыс. гривен ($3,6 тыс.).