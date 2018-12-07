Прямой эфир

Более 10 человек погибли при попытке ограбления банка в Бразилии

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 12 человек погибли, в том числе преступники, во время попытки ограбления двух банковских отделений на северо-востоке Бразилии, пишет Diário do Nordeste.

Инцидент произошел в городе Милагрес в ночь на пятницу, 7 декабря. Группа вооруженных людей направлялась на место преступления и взяла в заложники семью из пяти человек, которая на машине ехала в аэропорт. Их бандиты использовали в качестве живого щита, когда завязалась перестрелка с полицией. В ходе противостояния преступники были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов также есть пострадавшие.

При этом местные власти не исключают, что некоторым членам банды всё же удалось бежать. В связи с этим в городе усилены меры безопасности. Местных жителей просят без надобности не выходить из дома.

В конце сентября сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции задержали девушку, которая через четыре дня после трудоустройства в банк украла из кассы кредитной организации 100 тыс. гривен ($3,6 тыс.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный взломал банкомат в Москве и похитил 1,2 млн рублей
Грабители за шесть минут похитили в Бразилии $5 млн из самолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017