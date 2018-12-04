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Неизвестный взломал банкомат в Москве и похитил 1,2 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Неизвестный вскрыл банковский терминал на северо-западе Москвы и похитил более 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Преступление совершено вечером 2 декабря на Химкинском бульваре, сообщает агентство городских новостей «Москва». Злоумышленник проник в помещение, взломал терминал неустановленным предметом и похитил кассету с деньгами.

22 ноября полиция задержала двух подозреваемых в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье. Они повреждали оборудование и устанавливали в них устройства, позволяющее выгружать деньги. Общий ущерб от их действий составил 8 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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