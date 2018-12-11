Суд Ростовской области арестовал подозреваемых в убийстве женщины подростков

В Ростовской области арестовали подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в убийстве 28-летней женщины. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено 8 декабря в городе Миллерово. По версии следствия, к ее гибели причастны двое несовершеннолетних лиц 15 и 16 лет.

Как сообщает ТАСС, подозреваемые распивали с женщиной алкоголь в лесополосе на окраине города. В какой-то момент возник конфликт, в ходе которого подростки задушили ее и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

11 декабря в Республике Башкортостан задержали 47-летнюю жительницу деревни Банибаш Янаульского района. Она подозревается в убийстве своей свекрови и поджоге ее дома.