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Жительницу Башкирии задержали за убийство свекрови и поджог дома

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В Республике Башкортостан задержали 47-летюю жительницу деревни Банибаш Янаульского района. Она подозревается в убийстве своей свекрови и поджоге ее дома.

Как сообщает пресс-служба СКР по республике, 4 ноября пожарные в ходе тушения дома обнаружили тело 85-летней женщины с повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Выяснилось, что невестка погибшей испытывала к ней неприязнь. Пенсионерка плохо отзывалась о женщине и рассказывала подробности ее личной жизни. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

По версии следствия, в тот день невестка нанесла свекрови множество ударов по различным частям тела, после чего подожгла ее тело и дом.

Сейчас подозреваемая задержана. Свою вину в случившемся она отрицает. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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