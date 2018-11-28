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Жителя Коми будут судить за убийство семимесячного сына

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Прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 26-летнего жителя Корткеросского района. Его будут судить за убийство семимесячного сына. Дело возбудили по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Убийство малолетнего».

Как напоминает ИА «Комиинформ», преступление было совершено в июне 2018 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своей супругой и начал ее избивать. За мать вступились трое малолетних детей. Разъяренный отец стал бить и их.

Удары пришлись и на четвертого ребенка, семимесячного мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

Мужчина лишь частично признал свою вину. Он утверждает, что не помнит, как убивал ребенка. Дело направлено в районный суд.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали 71-летнюю женщину по обвинению в убийстве трех человек, среди которых был ребенок.

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