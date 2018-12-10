Юноша погиб от выстрела из ружья на дне рождения в Омске

Житель Омска погиб на праздновании дня рождения. Трагедия произошла на проспекте Менделеева в Советском округе. Компания молодых людей собралась в квартире, родителей дома не было.

По данным «Вечернего Омска», гости употребляли виски с колой, а потом именинник начал хвастаться оружием отца. Он нашел ключ от сейфа, извлек ружье «ТОЗ-102» и травматический пистолет STEEL. Пьяные ребята начали фотографироваться с оружием. В какой-то момент один из гостей направил дуло ружья на другого гостя, раздался выстрел. 18-летний юноша получил сквозное ранение головы. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Стрелявший парень отпущен под подписку о невыезде, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».