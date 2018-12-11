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Названы подозреваемые в убийстве капитана «Фиорентины» Давиде Астори

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Двух докторов из Флоренции и Кальяри подозревают в непредумышленном убийстве капитана итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори. Об этом 10 декабря сообщил «Советский спорт».

Утверждается, что спортсмен проходил медицинские обследования в 2016 и 2017 годах. Тогда было установлено, что у Астори есть серьезные проблемы с сердцем. Несмотря на это оба врача в справке написали, что футболист здоров.

Давиде Астори скончался в ночь на 4 марта в городе Удине, его тело обнаружили партнеры по команде. Причиной смерти спортсмена названа остановка сердца по естественным причинам. Ему было 32 года.

Похороны футболиста состоялись 8 марта. Проститься со спортсменом пришли около 10 тыс. человек, в том числе именитые футболисты и спортивные деятели.

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