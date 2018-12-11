В Риме на заводе по переработке отходов произошел пожар
В Риме на заводе по переработке отходов произошел крупный пожар. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Roma Today.
Площадь возгорания составила приблизительно 2 тыс. кв. м. На месте работают 12 пожарных расчетов, и в настоящий момент они ликвидируют последние оставшиеся очаги возгорания. Облако дыма видно во многих районах города.
Along w the health risks the garbage dump fire in Rome this morning poses, won’t help clear up growing trash piles throughout city. #Rome #Salario @romafaschifo #CBC @ilmessaggeroit pic.twitter.com/u17cwXjkYW— Megan Williams (@MKWilliamsRome) 11 декабря 2018 г.
Местные власти рекомендуют жителям в вблизи завода не открывать окна. Кроме того, школам советуют не выпускать детей на прогулку на улицу. Причины возгорания пока неизвестны. Итальянская прокуратура уже начала расследование.
30 октября в порту итальянского города Савона сгорели сотни автомобилей марок Fiat и Maserati. Пожар возник в одном из терминалов порта из-за короткого замыкания.