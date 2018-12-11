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В Риме на заводе по переработке отходов произошел пожар

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Фото: twitter.com/@MKWilliamsRome
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В Риме на заводе по переработке отходов произошел крупный пожар. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Roma Today.

Площадь возгорания составила приблизительно 2 тыс. кв. м. На месте работают 12 пожарных расчетов, и в настоящий момент они ликвидируют последние оставшиеся очаги возгорания. Облако дыма видно во многих районах города.

Местные власти рекомендуют жителям в вблизи завода не открывать окна. Кроме того, школам советуют не выпускать детей на прогулку на улицу. Причины возгорания пока неизвестны. Итальянская прокуратура уже начала расследование.

30 октября в порту итальянского города Савона сгорели сотни автомобилей марок Fiat и Maserati. Пожар возник в одном из терминалов порта из-за короткого замыкания.

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