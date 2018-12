В Риме на заводе по переработке отходов произошел пожар

В Риме на заводе по переработке отходов произошел крупный пожар. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Roma Today.

Площадь возгорания составила приблизительно 2 тыс. кв. м. На месте работают 12 пожарных расчетов, и в настоящий момент они ликвидируют последние оставшиеся очаги возгорания. Облако дыма видно во многих районах города.

Along w the health risks the garbage dump fire in Rome this morning poses, won’t help clear up growing trash piles throughout city. #Rome #Salario @romafaschifo #CBC @ilmessaggeroit pic.twitter.com/u17cwXjkYW