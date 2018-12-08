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Росгвардейцы спасли 15 человек при пожаре на востоке Москвы

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Фото: rosgvard.ru
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Сотрудники Росгвардии спасли 15 человек из горевших строительных бытовок на востоке Москвы, сообщили 8 декабря в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в ночь на субботу на пересечении Измайловского шоссе и улицы Главная Аллея.

Как сообщили в пресс-службе, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили пожар и немедленно сообщили об этом дежурному, а также вызвали сотрудников МЧС. До прибытия пожарных росгвардейцы вывели из бытовок в общей сложности 15 человек, которые на тот момент спали.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

В середине ноября сообщалось, что сотрудники Росгвардии спасли пять человек, которые едва не стали жертвами пожара в Алтайском крае. Представители правоохранительных органов разбудили жильцов и вынесли из заблокированного огнем помещения ребенка.

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