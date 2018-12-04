Боевые пловцы Росгвардии провели антитеррористические учения в Мурманске

Арктическое подразделение боевых пловцов Росгвардии провело антитеррористические учения на объекте Атомфлота в Мурманске. Об этом 4 декабря сообщает телеканал «Звезда».

По легенде отряд «террористов» захватил один из ледоколов. Росгвардейцы скрытно подобрались к ледоколу под водой для того, чтобы нейтрализовать условных преступников.

Пловцы с помощью спецснаряжения прямо из воды проникли на борт ледокола и обезвредили «террористов» в течение нескольких секунд.

Нейтрализация «диверсанта», который попытался установить мину на днище ледокола, стала одним из самых напряженных этапов тренировки. Один из боевых пловцов вступил с ним в подводный ножевой бой. Росгвардеец заставил противника всплыть на поверхность, сорвав с него загубник акваланга.

Также росгвардейцы в ходе учений провели подводные стрельбы из специальных подводных автоматов АПС и пистолетов СПП-1М.

Ранее во вторник сайт телеканала NBC News сообщил, что ледокольный флот США находится в плачевном состоянии, а на плаву остаются только два старых полярных ледокола. Один из этих действующих ледоколов под названием «Полярная звезда» был построен 40 лет назад. Он давно преодолел ожидаемый срок своей службы и постоянно ломается. Что касается построенного в 2000 году ледокола «Хили», то он способен выполнять только научную функцию.