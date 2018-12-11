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Рекордный урожай подсолнечника собрали в Тамбовской области

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В Тамбовской области собран самый большой за всю историю урожай подсолнечника — 817 тыс. т. По производству этой культуры регион занимает второе место в ЦФО и восьмое — в России. Доля в отечественном производстве составляет почти 7%.

По словам специалистов управления сельского хозяйства области, рекорд достигнут благодаря слаженной работе сельхозпроизводителей и хорошим погодным условиям, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Наибольший результат по валовому сбору зафиксирован в Сосновском районе — 62 тыс. т. Сельхозпроизводители Инжавинского и Петровского районов собрали по 50 тыс. т культуры. В крестьянско-фермерском хозяйстве Николая Зорина Знаменского района отмечен самый высокий показатель по урожайности подсолнечника — 39,5 центнера с гектара.

Напомним, в Тамбовской области удалось собрать около 3,6 млн т зерна. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, это позволило региону занять третье место по производству зерна в Центральном федеральном округе и девятое место в России. Как считают специалисты, 2018 год выдался для аграриев непростым. Посевные площади были уменьшены из-за затопления части пашни.

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