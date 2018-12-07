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Рекордный урожай чеснока собрали в Ставропольском крае

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Фото: TASS/ZUMA/Emmanuele Contini
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Аграрии Ставрополья сообщили о рекордном валовом сборе чеснока. Урожай составил почти 334 т.

По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, компании и фермеры засеяли чесноком порядка 88,9 га, что на 27% больше, чем в 2017 году. В результате урожайность на 27% опередила прошлогодние показатели. В среднем с каждого гектара собирали около 37,5 ц чеснока, пишет NewsTracker.

Эксперты уточняют, что стоимость тонны чеснока составляет около 135 тыс. рублей, рентабельность производства находится на уровне 300%.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области собрали рекордный урожай подсолнечника.

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