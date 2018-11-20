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Рекордный урожай подсолнечника собрали в Тамбовской области

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Аграрии Тамбовской области собрали 794 тыс. т подсолнечника, что является рекордным показателем за последние несколько лет. При этом сбор урожая еще не завершен.

По данным представителей областной администрации, еще предстоит обработать порядка 8 тыс. га полей. Таким образом, урожай будет еще выше. Самые высокие результаты по сбору подсолнечника показал Сосновский район, где собрано более 60 тыс. т культуры, также хорошие показатели продемонстрировали Инжавинский и Петровский районы. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В регионе также продолжается сбор кукурузы, урожай на данный момент составляет 532 тыс. т. Погодные условия позволяют завершить сбор культур до конца 2018 года. Аграрии уточняют, что уборку подсолнечника и кукурузы при необходимости можно отложить на весенний период.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершен сбор винограда. Урожай составил более 67 тыс. т.

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