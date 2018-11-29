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Неблагоприятная погода не повлияла на урожай сои в Приморье

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Приморские аграрии собрали более 330 тыс. т сои. В администрации региона сообщили, что тайфуны, несмотря на неблагоприятный прогноз, не повлияли на урожайность.

В августе в Приморье складывалась неблагоприятная ситуация для выращивания сои. Из-за тайфунов специалисты прогнозировали гибель урожая. Однако прогноз не сбылся, с полей собрано 336 тыс. т сои. Всего убрано 250 тыс. га полей, что составляет 92% от плана. Об этом сообщает Vostokmedia.

Также на 96% выполнен план по сбору риса. Аграрии собрали более 27 тыс. т.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области был собран рекордный урожай подсолнечника.

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