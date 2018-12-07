Прямой эфир

Более 3,5 млн т зерна собрали в Тамбовской области в 2018 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области в 2018 году удалось собрать около 3,6 млн т зерна. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, это позволило региону занять третье место по производству зерна в Центральном федеральном округе и девятое место в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

На данный момент в регионе продолжается уборочная кампания. Аграрии проводят уборку с полей кукурузы на зерно. По информации регионального управления сельского хозяйства, погодные условия позволяют надеяться на то, что уборка завершится до конца 2018 года. Сейчас в закромах находится 580 тыс. т кукурузы, осталось собрать урожай с более чем 2 тыс. га полей. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По мнению специалистов, 2018 год выдался для аграриев непростым. Посевные площади были уменьшены из-за затопления части пашни. Также была пересмотрена структура посевных площадей в пользу увеличения производства технических культур. Кроме того, на территории региона была засуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двойную норму сахара произвели в Башкирии
Неблагоприятная погода не повлияла на урожай сои в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017