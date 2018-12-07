Более 3,5 млн т зерна собрали в Тамбовской области в 2018 году

В Тамбовской области в 2018 году удалось собрать около 3,6 млн т зерна. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, это позволило региону занять третье место по производству зерна в Центральном федеральном округе и девятое место в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

На данный момент в регионе продолжается уборочная кампания. Аграрии проводят уборку с полей кукурузы на зерно. По информации регионального управления сельского хозяйства, погодные условия позволяют надеяться на то, что уборка завершится до конца 2018 года. Сейчас в закромах находится 580 тыс. т кукурузы, осталось собрать урожай с более чем 2 тыс. га полей. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По мнению специалистов, 2018 год выдался для аграриев непростым. Посевные площади были уменьшены из-за затопления части пашни. Также была пересмотрена структура посевных площадей в пользу увеличения производства технических культур. Кроме того, на территории региона была засуха.