В Иркутске 250 человек эвакуированы из поликлиники из-за пожара

Порядка 250 человек выведены из здания поликлиники в Иркутске. Причиной стал пожар в одном из кабинетов.

Возгорание было зафиксировано на первом этаже поликлиники № 1. По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелся электроплафон. Из здания вывели всех посетителей, сотрудникам удалось самостоятельно потушить огонь. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего будет проводиться проверка, уточняют в региональном управлении МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось о пожаре на мебельной фабрике в подмосковном Щелково. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Пострадал один человек.