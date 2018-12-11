Мужчина погиб при пожаре в нежилом здании в Нижегородской области

В поселке Ковернино Нижегородской области при пожаре в нежилом здании погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей вечером 10 декабря. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В результате пожара дом выгорел по всей площади в 96 кв. м. По версии МЧС, возгорание произошло из-за неосторожности при курении погибшего.

28 ноября в Варнавинском районе Нижегородской области на пожаре погиб пожилой мужчина. По данным МЧС, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность печи и дымохода.