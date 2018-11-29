Пенсионер погиб на пожаре из-за неисправной печи в Нижегородской области

В Варнавинском районе Нижегородской области на пожаре погиб пожилой мужчина. Причиной возгорания называют неисправность печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Трагический случай произошел в среду, 28 ноября, в частном доме в деревне Палаустное. К моменту прибытия спасателей горела кровля здания и внутренние помещения. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело 67-летнего хозяина дома. В доме выгорела отделка и имущество. Общая площадь возгорания составила 64 кв. м.

По данным МЧС, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.