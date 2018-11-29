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Трое детей погибли при пожаре в Иркутской области

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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Иркутской области, жертвами которого стали трое детей. Несовершеннолетние остались одни дома без присмотра.

Пожар произошел в одном из сел Нижнеудинского района. До прибытия пожарных соседи, заметившие возгорание, вынесли из дома троих детей. Они уже не подавали признаки жизни. Ликвидировать пожар удалось за пять минут, огнем повреждена мебель в комнате. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Причины пожара пока не установлены, будет проводиться экспертиза. По предварительной версии, причиной смерти троих детей стало отравление угарным газом.

Уже остановлено, что несовершеннолетние находились дома одни без присмотра взрослых. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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