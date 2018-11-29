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Дело возбудили по факту смерти четырех человек при пожаре в Якутске

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В Якутске устанавливаются обстоятельства пожара в доме, в результате которого погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме. Коммунальщики восстановили отопление в остальных жилых помещениях, временное размещение у родственников потребовалось жильцам только двух квартир, пострадавших от огня. При ликвидации пожара были обнаружены тела четырех мужчин.

В качестве предварительной причины пожара называется неосторожное обращение с огнем. Уже назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз, сообщает ИА SakhaNews.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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