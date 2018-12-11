Электрическому гиперкару Pininfarina придумали название

Новый электрический гиперкар итальянского кузовного ателье Pininfarina, который сейчас известен под индексом PF0, получит название Battista в честь основателя компании Джованни Баттисты Фарины.

Дизайн новинки выполнят в стилистике наиболее значимых машин, разработанных Pininfarina в разные годы, передает Autonews.ru. В салоне появятся цифровая приборная панель, а также два больших дисплея по бокам, куда будут выводиться данные навигатора, сведения о работе систем автомобиля и другая полезная информация.

Pininfarina Battista — первый полностью электрический гиперкар класса люкс, уточняет Motor.ru. Автомобиль оснастят четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. От 0 до 100 км/час Battista может разогнаться за 2 секунды. Максимальная скорость электрокара составит 402 км/ч. Одной зарядки автомобиля будет хватать на 450 км.

Выпуск гиперкаров Battista наладят на предприятии Pininfarina недалеко от Турина (Италия). Общий тираж модели составит 150 экземпляров. Продажи новинки стартуют в 2020 году.

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