Звезда сериала «Универ» назвал быдлом камчатских зрителей

Российский актер Андрей Гайдулян, известный по сериалу «Универ», позволил себе нелицеприятную реплику в отношении жителей Петропавловска-Камчатского.

6 и 7 декабря он играл в спектакле «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» на сцене концертного зала филармонии «Октябрьский». По завершении одного из представлений культурный деятель сравнил с быдлом камчатских зрителей и назвал свинством их поведение, поскольку, как выяснилось, некоторые театралы во время антракта перебрали со спиртным.

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно!», — сказал Гайдулян, добавив, что второй акт было «просто невозможно» играть.

Видеозапись монолога актера попала в Сеть и вызвала активное обсуждение. Мнения местных жителей разделились — одни называли неудачным и сам спектакль, и актерский состав, другие винят зрителей, которые «просто не умеют себя вести».

Как позже рассказал директор Камчатского концертно-филармонического объединения Александр Красносельских, во время перерыва несколько зрителей выпили много шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики.

«Актер сделал им замечание, и всё на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось», — прояснил Красносельских, его слова приводит издание «Кам 24».

Андрею Гайдуляну 34 года. Он известен по сериалам «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». В 2015 году у него обнаружили онкологическое заболевание — лимфому II стадии. После длительного курса лечения в Германии ему удалось победить рак.