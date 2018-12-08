Исполнитель роли Фредди Меркьюри может стать злодеем в бондиане

В качестве одного из кандидатов на роль главного злодея в новой серии бондианы рассматривается египетско-американский актер Рами Малек. Об этом рассказал источник, близкий к съемочной группе.

Журнал Variety отмечает, что даже если Малеку сделают это предложение, он вряд ли сможет его принять. Съемки стартуют весной, а актер до июля плотно занят в последнем сезоне сериала «Мистер робот».

Также в новом фильме о Бонде снимется французская актриса Леа Сейду, игравшая девушку-суперагента в предыдущей серии «007: Спектр», пишет «Газета.ру».

Режиссером 25-й серии бондианы, которая выйдет в 2020 году, станет сценарист сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага. Исполнителя роли Джеймса Бонда официально пока не объявляли.

Малек начал сниматься в сериалах с 2004 года. В 2016 году он получил «Эмми» за роль в сериале «Мистер робот». В 2018 году он сыграл певца Фредди Меркьюри в биографическом фильме «Богемская рапсодия».