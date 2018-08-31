СМИ сообщили о намерениях продюсера бондианы убить агента 007

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи может убить агента 007 в новом фильме. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Отмечается, что эту идею подал британский актер Дэниел Крейг, который играл роль Джеймса Бонда в четырех последних лентах. По данным таблоида, его решение поддержала продюсер картины Барбара Брокколи. Источник британского издания утверждает, что смерть Бонда должна была стать «эффектной концовкой» нового фильма и создать интригу для зрителей.

По данным некоторых СМИ, именно эти разногласия могли стать причиной того, что режиссер Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло проекта: он назвал смехотворной идею убить персонажа шпионской саги, которая существует на экранах уже 56 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Последний фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр» был холодно встречен критиками и зрителями. Сам Крейг заявлял, что устал от этой роли и возвращаться к ней не планирует.