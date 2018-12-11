Прямой эфир

Меры безопасности усилят на Ставрополье на новогодние праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае на период новогодних праздников будет усилена безопасность. О принятии комплекса дополнительных мер стало известно после совещания представителя регионального правительства.

Как уточняет NewsTracker, в городах края обеспечат взаимодействие между администрациями, правоохранителями и спасателями. Это должно помочь оперативно среагировать всем экстренным службам при возникновении внештатной ситуации.

Для этого организуют совместные штабы для отслеживания обстановки и обмена данными. В состав этих штабов войдут силовики и чиновники.

Ранее Ставрополье включили в топ-10 регионов, жители которых не имеют вредных привычек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое погибли от отравления угарным газом на Ставрополье
Рекордный урожай чеснока собрали в Ставропольском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017