Меры безопасности усилят на Ставрополье на новогодние праздники

В Ставропольском крае на период новогодних праздников будет усилена безопасность. О принятии комплекса дополнительных мер стало известно после совещания представителя регионального правительства.

Как уточняет NewsTracker, в городах края обеспечат взаимодействие между администрациями, правоохранителями и спасателями. Это должно помочь оперативно среагировать всем экстренным службам при возникновении внештатной ситуации.

Для этого организуют совместные штабы для отслеживания обстановки и обмена данными. В состав этих штабов войдут силовики и чиновники.

Ранее Ставрополье включили в топ-10 регионов, жители которых не имеют вредных привычек.