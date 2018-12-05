Трое погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

Тела трех человек обнаружили в частном доме в станице Ессентукской Предгорного района Ставропольского края. Мужчина 48 лет, женщина 43 лет и 17-летняя девушка погибли от отравления угарным газом.

Погибших обнаружила аварийно-диспетчерская бригада АО «Предгорный райгаз». Газовый котел, отапливавший помещение, был установлен без согласования, самовольно, сообщает 5 декабря «РИА Новости» со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

В ходе проверки газового оборудования оказалось, что оно забито продуктами сгорания, из-за этого в доме сконцентрировался угарный газ.

3 декабря четыре человека погибли от отравления угарным газом в Петушинском районе Владимирской области, следственные органы возбудили уголовное дело.