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«ВКонтакте» подвела итоги конкурса для разработчиков приложений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Социальная сеть «ВКонтакте» заплатила 2 млн рублей победителям и призерам соревнования для разработчиков мобильных приложений VK Mobile Challenge. За призовой фонд боролись более тысячи участников, а на награждение, которое состоялось в Санкт-Петербурге, приехали авторы лучших проектов. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщила пресс-служба компании. 

«Конкурсы — традиционный для нас способ поиска талантливых разработчиков, который мы используем с первых лет существования «ВКонтакте», — рассказал Иван Козлов, директор по продукту соцсети.

На первом этапе участники из 21 страны должны были справиться с тестом, на втором двести разработчиков должны были за три дня создать приложение для просмотра новостной ленты «ВКонтакте». Десять лучших участников пригласили в Штаб соцсети в Петербурге на награждение.

Победителями конкурса стали iOS-разработчик Роман Котов из Белгорода и Евгений Киржанов из Минска. Они получили по 250 тысяч рублей, остальные призеры разделили еще 1,5 млн рублей.

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