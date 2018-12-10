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«ВКонтакте» тестирует собственный мобильный мессенджер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует собственный мобильный мессенджер. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что он будет доступен для гаджетов на базе платформ iOS и Android и может получить название VK Me.

«Мы действительно на постоянной основе тестируем различные продукты, мессенджер — один из них», — приводит телеканал «360» слова представителя «ВКонтакте».

Также отмечается, мессенджер будет доступен не только для пользователей социальной сети. Более подробная информация о мессенджере появится после подготовки запуска приложения.

6 декабря сообщалось, что во «ВКонтакте» заработал «Центр безопасности». С его помощью пользователи узнают, как себя вести, если они столкнулись с оскорблениями, недостоверной информацией или угрозами.

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