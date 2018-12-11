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Тренер сборной России по фехтованию подтвердил ограбление его дома

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что из его частного дома в Подмосковье неизвестные похитили часы и ювелирные изделия.

Ранее в управлении МВД по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту, но не уточнили подробностей.

«Залезли через второй этаж. Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения», — цитирует Мамедова «РИА Новости».

По словам тренера, предполагаемые грабители пытались проникнуть в пять домов в поселке.

«Я не думаю, что они знали, к кому лезли», — отметил он.

Мамедов добавил, что полицейские преследовали подозреваемых, но не смогли поймать.

«Они ушли в лес в сторону Митино. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть», — сообщил он.

В ноябре сообщалось, что полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье.

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