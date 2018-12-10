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Заявивший об ограблении в метро депутат нашел пропавшие вещи в своей машине

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что нашел пропавшие вещи в своей машине. Об этом 10 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в этот же день сообщалось, что депутат написал заявление в полицию, после того как у него в метро украли 7 тыс. рублей, две банковские карты и карту «Тройка».

По словам источника агентства, Диденко отозвал свое заявление спустя час, сразу после того как обнаружил пропажу.

12 сентября сообщалось, что в Подмосковье неизвестные ограбили дом российского певца и композитора Владимира Кузьмина. По данным издания, грабители ворвались в дом и, угрожая физической расправой, заставили подсобного рабочего открыть сейф, в котором лежало 10 млн рублей.

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