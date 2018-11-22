Полиция задержала грабителей подмосковных банкоматов

Полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье. По данным МВД, это мужчины 26 и 36 лет, оба жители Москвы.

«Установлено, что злоумышленники повреждали банкоматы, после чего устанавливали специальное устройство, которое в дальнейшем позволяло совершать необходимые действия по выгрузке денег. Всего выявлено шесть эпизодов противоправной деятельности задержанных», — передает ТАСС слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Она пояснила, что взломы происходили в городских округах Ступино и Коломна, а также в Щелковском и Волоколамском районах. В итоге совокупный ущерб составил 8 млн рублей.

На данный момент следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

22 ноября также стало известно, что пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр «банка приколов» и получила около 430 тыс. рублей. В марте молодой человек и девушка купили пятитысячную банкноту «банка приколов». Затем они попробовали внести ее на счет своей карты через банкомат, и сумма оказалась зачислена. После этого пара в течение нескольких дней приобрела в разных магазинах города подобные купюры разного номинала и зачислила их на свой счет через тот же банкомат.