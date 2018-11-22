Пара иркутян обманула банкомат купюрами «банка приколов»

Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр «банка приколов» и получила около 430 тыс. рублей. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

В марте молодой человек и девушка купили пятитысячную банкноту «банка приколов». Затем они попробовали внести ее на счет своей карты через банкомат, и сумма оказалась зачислена.

После этого пара в течение нескольких дней приобрела в разных магазинах города подобные купюры разного номинала и зачислила их на свой счет через тот же банкомат. Всего таким образом на карту девушки поступило 428,5 млн рублей.

Отмечается, что молодые люди, один из которых на тот момент не достиг совершеннолетия, тратили деньги на покупку смартфонов, техники и украшений. Оба полностью признали вину и способствовали раскрытию дела. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и обязал возместить Сбербанку ущерб.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Якутске хакеры обокрали местные банкоматы на сумму более 21 млн рублей.