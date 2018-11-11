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Из банкомата в Москве украли 8 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На юге Москвы неизвестные вскрыли банкомат и похитили 8 млн рублей. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщили 11 ноября в пресс-службе столичной полиции.

Ограбление произошло в одном из банков, расположенных по адресу: проспект Андропова, дом 42, корп. 1. В полицию поступил сигнал о срабатывании сигнализации банкомата.

«Прибывшие сотрудники МВД выяснили, что неизвестные вскрыли банкомат и похитили бокс-кассеты с деньгами. Ущерб составил 8 млн и 335,5 тыс. рублей», — комментируют в полиции.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 3 ноября, в Париже задержали 72-летнюю женщину, которая совершила более 700 краж. Во время допроса она призналась, что воровала от безделья.

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