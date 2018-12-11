Два землетрясения произошло возле Курильских островов

Два подземных толчка были зафиксированы сейсмологами вблизи Курильских островов. Одно из землетрясений ощутили жители Южно-Курильска.

По данным МЧС по Сахалинской области, ощущаемое землетрясение произошло в 50 км к юго-востоку от Южно-Курильска. Магнитуда составила 4,6, эпицентр залегал на глубине 111 км. Пострадавших и разрушений в результате природного явления нет. Администрация и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона организовали осмотр зданий, сообщает ИА SakhalinMedia.

Чуть ранее был зафиксирован еще один подземный толчок. Эпицентр находился в 92 км от Итурупа на глубине 150 км. Землетрясение не было ощутимо ни в одном из населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано 7 декабря в 85 км от Северо-Курильска.