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Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

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Госсекретарь США Майкл Помпео назвал разбазариванием госсредств обеими странами факт отправки в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

«Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают», — написал Помпео в Twitter

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что эти самолеты будут участвовать в совместных оперативных полетах.

Комментируя слова Помпео, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление неуместным и недипломатичным.

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