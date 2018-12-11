Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал разбазариванием госсредств обеими странами факт отправки в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

«Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают», — написал Помпео в Twitter.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что эти самолеты будут участвовать в совместных оперативных полетах.

Комментируя слова Помпео, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление неуместным и недипломатичным.