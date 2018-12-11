Карту коррупционных рисков решили создать в Калужской области

В Калужской области чиновники составят карту коррупционных рисков. Такое предложение высказал советник губернатора Юрий Лукьяненко на заседании комиссии по организации работы по противодействию коррупции.

«Карта коррупционных рисков как раз и предусматривает управление наиболее опасными рисками, работу с информацией, а также привлечение представителей СМИ к проведению журналистских расследований, пресечение протекционизма и ряд других обстоятельств», — цитирует Лукьяненко пресс-служба правительства региона.

Новую карту будут использовать министерства и органы местного самоуправления. Отдел по профилактике коррупционных правонарушений подготовит документ к февралю, пишет газета «Весть».

Люди, склонные к коррупции, в большинстве своем активны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке. Чаще всего это мужчины старше 40 лет, которые не злоупотребляют алкоголем и не склонны к нарушению общественного порядка. К такому выводу пришли авторы исследования социального портрета коррупционера, проведенного в Генпрокуратуре РФ.