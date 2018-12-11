Дзюба пропустит матч Лиги Европы из-за травмы

Форвард санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не сможет принять участие в матче группового этапа Лиги Европы против пражской «Славии». Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды из Северной столицы.

«У Артема Дзюбы случился незначительный рецидив старой травмы. В связи с этим тренерский штаб принял решение досрочно отпустить футболиста в отпуск», — рассказали в «Зените».

Матч Лиги Европы между российской и чешской командами должен состоятся в Праге в четверг 13 декабря. Начало встречи намечено на 23:00 мск.

Санкт-петербургский «Зенит» после пяти матчей в международном турнире набрал 11 очков. Пражская «Славия» с семью очками занимает второе место. Таким образом, независимо от исхода последнего шестого мачта групповой стадии, россияне гарантировали себе выход с первого места.

Сложнее положение в Лиге Европы у московского «Спартака». Он занимает последнее четвертое место в своей группе и для выхода обязан 13 декабря обыгрывать испанский «Вильярреал». Судить игру будут арбитры из Латвии.