Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем футбола

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города со Всемирным днем футбола, который ежегодно отмечается 10 декабря. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

По словам главы города, в 2018 году Москва была столицей мирового футбола, что стало самыми яркими воспоминаниями лета. Во время чемпионата мира по футболу российскую столицу посетили 4,5 млн туристов, большинство из которых прибыли из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции, пишет сетевое издание m24.ru.

На минувшей неделе Станислав Черчесов, который тренировал российскую сборную во время ЧМ-2018 и довел команду до четвертьфинала, стал человеком года по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.