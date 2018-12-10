Матч «Спартак»–«Вильярреал» будут судить арбитры из Латвии

Бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом будет работать на матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом». Об этом говорится в понедельник, 10 декабря, на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет 13 декабря в испанском городе Вильярреаль. Начало — в 20:55 мск, пишет «Спорт-Экспресс».

Трейманису будут помогать линейные судьи Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Александр Голубев и Эдгар Мальцев назначены дополнительными помощниками. Раймондс Татрикс — резервный арбитр.

Ранее в понедельник стало известно, что «Вильярреал» уволил главного тренера клуба Хавьера Кальехи.

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