Прямой эфир

Минтруд предупредил о фейковой странице ведомства в Facebook

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд призвал россиян быть внимательными из-за появления фейковой страницы ведомства в Facebook. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что на странице в соцсети можно общаться с ее создателями с помощью встроенной формы с использованием мессенджеров, а также гражданам предлагается «вывести пособия» на сумму 115 тыс. рублей.

В Минтруде отметили, что у ведомства не было и нет страницы в Facebook.

25 ноября сообщалось, что в соцсетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области. На некоторых из них ведется сбор денег для больного ребенка из Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фейковый Маск украл у пользователей Twitter биткоинов на $150 тыс.
В США появилось фейковое письмо Путина в поддержку конгрессмена

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017