Минтруд предупредил о фейковой странице ведомства в Facebook
Минтруд призвал россиян быть внимательными из-за появления фейковой страницы ведомства в Facebook. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что на странице в соцсети можно общаться с ее создателями с помощью встроенной формы с использованием мессенджеров, а также гражданам предлагается «вывести пособия» на сумму 115 тыс. рублей.
В Минтруде отметили, что у ведомства не было и нет страницы в Facebook.
25 ноября сообщалось, что в соцсетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области. На некоторых из них ведется сбор денег для больного ребенка из Иркутска.