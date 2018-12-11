Минтруд предупредил о фейковой странице ведомства в Facebook

Минтруд призвал россиян быть внимательными из-за появления фейковой страницы ведомства в Facebook. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что на странице в соцсети можно общаться с ее создателями с помощью встроенной формы с использованием мессенджеров, а также гражданам предлагается «вывести пособия» на сумму 115 тыс. рублей.

В Минтруде отметили, что у ведомства не было и нет страницы в Facebook.

25 ноября сообщалось, что в соцсетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области. На некоторых из них ведется сбор денег для больного ребенка из Иркутска.