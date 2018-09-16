В США появилось фейковое письмо Путина в поддержку конгрессмена

В Сети появилось фото фейкового письма президента России Владимира Путина в поддержку члена конгресса США от Республиканской партии Даны Рорабакера.

Снимок опубликовал директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский на странице в Facebook. По его словам, данное послание избирателям рассылают представители Демократической партии.

В фейковом письме говорится, что Соединённым Штатам «нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности, вроде прав человека или «свободных» и «честных выборов». Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана — наш», — цитирует текст письма «РИА Новости».

Лидов отмечает, что, видимо, вот за такие «железные доказательства» вмешательства в американские выборы Россию накажут новыми санкциями.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что санкции в рамках этого закона можно будет применять не только к физическим и юридическим лицам, но и к целым странам.

6 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс. По их итогам полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента. — iz.ru), а также сменится треть сенаторов. У Демократической партии есть серьезные шансы получить контроль над нижней палатой, что позволит им блокировать законодательные инициативы администрации президента.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой ведется в Соединенных Штатах уже больше года. Москва категорически отвергла все обвинения, назвав их «абсолютно голословными».