Законопроект об электронных трудовых книжках внесен в правительство

Министерство труда и социальной защиты России внесло на рассмотрение правительства законопроект, который предполагает введение в стране электронных трудовых книжек с 2020 года, сообщает 11 декабря ТАСС.

«Электронная трудовая книжка — вчера мы внесли проект закона в правительство», — сказала глава Минтруда Максим Топилин в ходе расширенного заседения правления Пенсионного фонда России.

В октябре стало известно, что каждый третий работающий гражданин России уже в 2020 году обзаведется электронной трудовой книжкой. Заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова отмечала, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму и примут в 2019 году.

Электронная трудовая книжка будет отличаться от обычной — части сведений, например, о поощрениях и наградах работника, а также о его образовании, в ней не будет.

В августе в пресс-службе ПФР «Известиям» рассказали, что трудовые договоры в России будут заключаться в электронной форме. Они будут оформляться путем заключения смарт-контрактов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).