Рецепты на лекарства будут выдавать в электронном виде в Подмосковье

Комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики занимается разработкой законопроекта, в соответствии с которым в Подмосковье могут появиться рецепты на лекарства в электронном виде.

Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов не только на бумаге, что позволит оптимизировать оформление документов и упростить процедуру получения, сообщает телеканал «360».

Проект закона планируют вынести на рассмотрение Московской областной думы до конца года.

Замруководителя Ситуационного центра столичного департамента здравоохранения Алексей Новиков сообщил 13 ноября, что с 2019 года пациенты больниц и поликлиник в Москве смогут оформлять электронные больничные листы.