В России будут заключать трудовые договоры в электронной форме

Трудовые договоры в России будут заключаться в электронной форме. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ПФР.

Трудовые отношения будут оформляться путем заключения смарт-контрактов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Оформить ЭЦП можно будет в МФЦ или любом другом удостоверяющем центре. Нововведение затронет и трудовые книжки, которые также станут оформляться в цифровом виде.

В настоящее время ПФР собирает данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. Впоследствии данная информация будет храниться с помощью распределенных баз данных.

Электронный формат позволит зафиксировать все аспекты трудовых соглашений, исключая внесение изменений задним числом и прочие нарушения трудового кодекса. Кроме того, переход на технологию блокчейна позволит сэкономить расходы ПФР на хранение и обслуживание большого количества данных.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Контрактная цепь: Пенсионный фонд России переходит на блокчейн