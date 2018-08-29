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В России будут заключать трудовые договоры в электронной форме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Трудовые договоры в России будут заключаться в электронной форме. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ПФР.

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Трудовые отношения будут оформляться путем заключения смарт-контрактов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Оформить ЭЦП можно будет в МФЦ или любом другом удостоверяющем центре. Нововведение затронет и трудовые книжки, которые также станут оформляться в цифровом виде.

В настоящее время ПФР собирает данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. Впоследствии данная информация будет храниться с помощью распределенных баз данных.

Электронный формат позволит зафиксировать все аспекты трудовых соглашений, исключая внесение изменений задним числом и прочие нарушения трудового кодекса. Кроме того, переход на технологию блокчейна позволит сэкономить расходы ПФР на хранение и обслуживание большого количества данных.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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