Глава «Газпром нефти» рассказал о применении блокчейна в работе компании

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал о применении технологии блокчейн в работе компании.

«Работаем над тем, чтобы применять технологии блокчейн для наших систем нефтеконтроля: это тотальный контроль от скважины до [заправочного] пистолета на АЗС. Также блокчейн и смарт-контракты применяем в нашей деятельности по обеспечению компании материально-техническими ресурсами», — рассказал Дюков в павильоне мультимедийного информационного центра «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

В частности, по его словам, с применением технологии блокчейн была осуществлена поставка оборудования на платформу «Приразломная».

Он добавил, что блокчейн также тестируется в «Газпромнефть-Аэро» — бизнесе по авиатопливному обеспечению. В данном случае смарт-контракт упрощает процедуру оформления закрытия сделки.

«Зачем цифровые технологии? Для того чтобы повысить нашу эффективность. Мы всегда хотели быть в числе лидеров, мы всегда хотели быть первыми... Мы уже осуществили десятки новых цифровых инициатив, это решение конкретных прикладных задач, которые приносят нам огромную пользу», — резюмировал Дюков.