Витязь в храме: в Москве вручили награды Славянского форума искусств

В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя торжественно закрыли годовую программу IХ Славянского форума искусств «Золотой Витязь». На церемонии были награждены выдающиеся мастера кино, театра, музыки, литературы и изобразительного искусства. Также были подведены итоги XVI Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», на котором зрители увидели 17 спектаклей из различных городов России, Армении, Украины, Румынии, Сербии, поставленных по русской и зарубежной классике.

Президент «Золотого Витязя», народный артист России Николай Бурляев в разговоре с «Известиями» напомнил, что неизменный девиз форума — «За нравственные идеалы. За возвышение души человека». Именно по этому принципу отбирали лучшие спектакли.

— Как говорил Гоголь: «Самый главный бой — бой за душу человека». И этот бой идет сейчас, — отметил Николай Бурляев. — После перестройки он усилился. Наступила эпоха вседозволенности. Рынок выталкивает истинное искусство. Но если раньше мы с трудом набирали молодых кинорежиссеров, соответствующих нашему девизу, то сегодня студентов кинематографических школ, ставящих перед собой высокие цели и задачи, стало гораздо больше.

Призы президента фестиваля получили народный артист Украинской ССР Михаил Голубович, народная артистка России Илзе Лиепа, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и другие. Высших наград — золотых медалей за вклад в развитие отечественной культуры и искусства — были удостоены народный художник России Василий Нестеренко, композитор Валерий Кикта, писатель Юрий Бондаренко и журналист Владимир Соловьев. Народной артистке СССР Инне Чуриковой и кинорежиссеру Глебу Панфилову вручили золотые медали им. Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф».

Инна Чурикова отметила, что во многом сегодняшняя награда — заслуга коллег и партнеров, с которыми ей довелось работать.

— В моей жизни было очень много замечательных режиссеров, которых я обожаю, — рассказала народная артистка «Известиям». — Многие роли сложились благодаря им. Думаю, мне крупно повезло. Без работы я бы не смогла жить, потому что она любимая. Господь помог мне найти место в жизни, где я могу сказать какие-то важные вещи или просто порадовать зрителя — я имею в виду театра и кино.

Поздравляя народную артистку, Николай Бурляев напомнил, что Инна Чурикова — «его любимая жена по фильму «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского».

— Нас действительно связывает замечательная работа, где я была твоей супругой, — подтвердила актриса со сцены и лукаво посмотрела на киношного мужа. — Правда, ты не был мне верен, но я уже тебя простила.

Награда имени Сергея Бондарчука символична и для Чуриковой, и для Панфилова. Режиссер доверил снимать тогда еще молодому Глебу Панфилову одну из сцен в картине «Война и мир».

— Дело в том, что мы с тобой в объединении Сергея Федоровича на Мосфильме сделали «Мать», которую ты очень любишь, — напомнил Глеб Панфилов супруге. — Я считаю эту работу этапной в нашем с тобой творчестве. Вообще с именем Бондарчука у меня связано очень много. Он первый протянул мне руку, и я почувствовал, что, наверное, что-то могу.

Высшей награды форума «Золотой Витязь» были также удостоены спектакли «Бедность не порок» (Театр имени Вахтангова), «Тарас Бульба» (Луганский музыкально-драматический театр на Оборонной), «Живи и помни» (Санкт-Петербургский театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова) и «Отелло» (Казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева).