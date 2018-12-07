Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Щелкунчик и четыре королевства» (6+)

Режиссер: Лассе Халльстрем, Джо Джонстон, в ролях: Маккензи Фой, Мира Сайал, Мэттью Макфэдиен, Ник Мохаммед, Морган Фриман, Хелен Миррен, Кира Найтли и др.

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с опасным Мышиным Королем.

«Хроники хищных городов» (12+)

Фото: UPI

Режиссер: Кристиан Риверс, в ролях: Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Гера Хилмарсдоттир, Роберт Шиэн, Фрэнки Адамс, Колин Сэлмон, Карен Писториус и др.

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

«Дом, который построил Джек» (18+)

Фото: Russian World Vision

Режиссер: Ларс фон Триер, в ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробель, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс и др.

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 1970-х годов. За 12 лет «творческой деятельности» Джеку встретятся назойливая попутчица (Ума Турман), наивная подружка (Райли Кио) и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Фильм расскажет историю пяти невероятных, изобретательных и абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

«Заповедник» (16+)

Фото: WDSSPR

Режиссер: Анна Матисон, в ролях: Сергей Безруков, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Леонид Агутин, Полина Гагарина и др.

Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник Михайловское. Он давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уехать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так?

«Один король — одна Франция» (18+)

Фото: Пионер

Режиссер: Пьер Шоллер, в ролях: Гаспар Ульель, Адель Энель, Оливье Гурме, Луи Гаррель, Ноэми Львовски, Селин Саллетт, Дени Лаван, Жоан Либеро и др.

Масштабная историческая картина о Великой французской революции. В центре событий молодая пара влюбленных — Базиль и Франсуаза, судьбы которых буквально намотало на маховик истории.

«Жизель» (12+)

Фото: пресс-служба Московского академического театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

В основу балета «Жизель» (хореографы Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа) положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи игры, которые так жестоко прервала смерть. Горе путнику, который встретится им. Одержимые местью, виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

7 декабря, 19.00, Московский академический театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Жанна» (18+)

Фото: theatreofnations.ru/Александр Иванишин

Спектакль режиссера Ильи Ротенберга лишен сантиментов. В главной роли женщины-мажора — Ингеборга Дапкунайте. Ее героиня Жанна считает чувства слабостью. За успех она готова платить способностью любить и прощать. И победа непременно будет за ней. Вот только «успех» и «счастье» — понятия не всегда совпадающие.

7 декабря, 19.00, Театр Наций

«Соловей» (6+)

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Премьера на сцене Губернского театра. Режиссер Виктория Звягина поставила интерактивный спектакль по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, но предложила артистам рассказать их на новый лад. Юные зрители будут вовлечены в веселую игру, в ходе которой смогут поразмыслить над тем, что прекраснее: совершенный, но искусственный механизм или колючая, недолговечная, но настоящая, ароматная роза? Что ценнее: сверхмодные и суперсовременные гаджеты — или живое человеческое общение, любовь и дружба?

8, 9 декабря, 12.00, 15.00, Московский Губернский театр

«Tout paye, или Всё оплачено» (16+)

Фото: пресс-служба театра «Ленком»

Спектакль по пьесе француза Ива Жамиака «Мсье Амилькар платит» поставил эстонец Эльмо Нюганен. Это хорошо приготовленное коммерческое блюдо актеры играют во всю мощь своего дарования — как любят и умеют в «Ленкоме».

8 декабря, 19:00, «Ленком»

«Человек из рыбы» (18+)

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

На сцене МХТ состоится показ спектакля Юрия Бутусова по пьесе современного драматурга Аси Волошиной. Действие происходит в наши дни в Санкт-Петербурге. В главной роли — Лаура Пицхелаури.

8 декабря, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Римская комедия» (16+)

Фото: пресс-служба театра им. Моссовета/Сергей Петров

Пьесу классика отечественной литературы Леонида Зорина, написанную 50 лет назад, поставил режиссер Павел Хомский. В центре спектакля — противостояние римского поэта-сатирика Диона и коварного римского императора Домициана, окружившего себя подобострастными конформистами и лизоблюдами. В главных ролях — Виктор Сухоруков, Сергей Виноградов и Ольга Остроумова.

9 декабря, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

Рэп-читка пьесы Дороты Масловской «Другие люди» (18+)

Фото: kulturapolshi.ru

Актер и режиссер Войцех Урбаньский исполнит рэп-читку хип-хоп-поэмы «Другие люди». В этом произведении главные роли играют язык и ритм. После читки состоится встреча с драматургом — польской писательницей Доротой Масловской и переводчиком Алексеем Крижевским.

9 декабря, 16.00, Театр Наций, Новое пространство

Концерт Билли Кобэма (12+)

Фото: TASS/Imago

В Московском Доме музыки выступит легендарный джазовый барабанщик Билли Кобэм. Его квинтет Crosswinds Project (в составе — гитарист Фарид Хак, бас-гитарист Тим Лэндерс, клавишник Скотт Тиббс и саксофонист Пол Хансон) представит лучшие хиты, которых за полвека карьеры Кобэма накопилось немало.

8 декабря, 19.00, Светлановский зал Дома музыки

Концерт-лекция 118+. История новой музыки с 1901 года (12+)

Фото: meloman.ru

Московская филармония запускает новый проект — цикл просветительских лекций-концертов, посвященных музыке XX–XXI веков. Музыковед и лектор Ярослав Тимофеев расскажет о произведениях Дебюсси, Шенберга, Стравинского, Веберна, Штокхаузена, Райха, Пярта, Пайбердина, а ГАМ-ансамбль тут же исполнит их.

7 декабря, 19.00, Камерный зал Филармонии

9 декабря, 14.00, Камерный зал Филармонии

«Гламур 80-х» (6+)

Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Новая выставка историка моды и телеведущего Александра Васильева посвящена эстетике 1980-х годов. В экспозиции представлено множество дорогостоящих костюмов, более 50 платьев и 100 аксессуаров от таких домов моды, как Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и других. Жемчужина коллекции — вечерний наряд Jean-Louis Scherrer из шелкового велюра, вышитого пайетками, стразами и декорированного аппликацией, с тюрбаном Jean Barthet.

До 7 марта 2019 года, ВДНХ,﻿ Павильон №16 «Гидрометеорология»

«Иконы Каргополья. Возрождение» (6+)

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Выставка Академии художеств посвящена памятникам истории и искусства христианской культуры Русского Севера. Впервые 150 произведений иконописи и деревянной пластики Каргополья ХV–ХIХ веков будут собраны вместе, в едином экспозиционном пространстве.

До 17 февраля 2019 года, Галерея искусств Зураба Церетели

«Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Третьяковская галерея демонстрирует один из главных проектов нового сезона. Ранее масштабная ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых побывала в лондонском музее «Тэйт Модерн» и в петербургском Эрмитаже. Но даже тем, кто видел ее прежде, есть смысл посетить здание на Крымском Валу: здесь не только переосмыслена организация пространства экспозиции, но и добавлены новые залы и работы. Выставка позволит увидеть ключевые произведения концептуализма.

До 13 января 2019, Новая Третьяковка