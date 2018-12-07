Культурный уикенд: выбор «Известий»
«Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
Режиссер: Лассе Халльстрем, Джо Джонстон, в ролях: Маккензи Фой, Мира Сайал, Мэттью Макфэдиен, Ник Мохаммед, Морган Фриман, Хелен Миррен, Кира Найтли и др.
Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с опасным Мышиным Королем.
«Хроники хищных городов» (12+)
Режиссер: Кристиан Риверс, в ролях: Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Гера Хилмарсдоттир, Роберт Шиэн, Фрэнки Адамс, Колин Сэлмон, Карен Писториус и др.
Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.
«Дом, который построил Джек» (18+)
Режиссер: Ларс фон Триер, в ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробель, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс и др.
История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 1970-х годов. За 12 лет «творческой деятельности» Джеку встретятся назойливая попутчица (Ума Турман), наивная подружка (Райли Кио) и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Фильм расскажет историю пяти невероятных, изобретательных и абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.
«Заповедник» (16+)
Режиссер: Анна Матисон, в ролях: Сергей Безруков, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Леонид Агутин, Полина Гагарина и др.
Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник Михайловское. Он давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уехать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так?
«Один король — одна Франция» (18+)
Режиссер: Пьер Шоллер, в ролях: Гаспар Ульель, Адель Энель, Оливье Гурме, Луи Гаррель, Ноэми Львовски, Селин Саллетт, Дени Лаван, Жоан Либеро и др.
Масштабная историческая картина о Великой французской революции. В центре событий молодая пара влюбленных — Базиль и Франсуаза, судьбы которых буквально намотало на маховик истории.
«Жизель» (12+)
В основу балета «Жизель» (хореографы Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа) положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи игры, которые так жестоко прервала смерть. Горе путнику, который встретится им. Одержимые местью, виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.
7 декабря, 19.00, Московский академический театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
«Жанна» (18+)
Спектакль режиссера Ильи Ротенберга лишен сантиментов. В главной роли женщины-мажора — Ингеборга Дапкунайте. Ее героиня Жанна считает чувства слабостью. За успех она готова платить способностью любить и прощать. И победа непременно будет за ней. Вот только «успех» и «счастье» — понятия не всегда совпадающие.
7 декабря, 19.00, Театр Наций
«Соловей» (6+)
Премьера на сцене Губернского театра. Режиссер Виктория Звягина поставила интерактивный спектакль по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, но предложила артистам рассказать их на новый лад. Юные зрители будут вовлечены в веселую игру, в ходе которой смогут поразмыслить над тем, что прекраснее: совершенный, но искусственный механизм или колючая, недолговечная, но настоящая, ароматная роза? Что ценнее: сверхмодные и суперсовременные гаджеты — или живое человеческое общение, любовь и дружба?
8, 9 декабря, 12.00, 15.00, Московский Губернский театр
«Tout paye, или Всё оплачено» (16+)
Спектакль по пьесе француза Ива Жамиака «Мсье Амилькар платит» поставил эстонец Эльмо Нюганен. Это хорошо приготовленное коммерческое блюдо актеры играют во всю мощь своего дарования — как любят и умеют в «Ленкоме».
8 декабря, 19:00, «Ленком»
«Человек из рыбы» (18+)
На сцене МХТ состоится показ спектакля Юрия Бутусова по пьесе современного драматурга Аси Волошиной. Действие происходит в наши дни в Санкт-Петербурге. В главной роли — Лаура Пицхелаури.
8 декабря, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова
«Римская комедия» (16+)
Пьесу классика отечественной литературы Леонида Зорина, написанную 50 лет назад, поставил режиссер Павел Хомский. В центре спектакля — противостояние римского поэта-сатирика Диона и коварного римского императора Домициана, окружившего себя подобострастными конформистами и лизоблюдами. В главных ролях — Виктор Сухоруков, Сергей Виноградов и Ольга Остроумова.
9 декабря, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета
Рэп-читка пьесы Дороты Масловской «Другие люди» (18+)
Актер и режиссер Войцех Урбаньский исполнит рэп-читку хип-хоп-поэмы «Другие люди». В этом произведении главные роли играют язык и ритм. После читки состоится встреча с драматургом — польской писательницей Доротой Масловской и переводчиком Алексеем Крижевским.
9 декабря, 16.00, Театр Наций, Новое пространство
Концерт Билли Кобэма (12+)
В Московском Доме музыки выступит легендарный джазовый барабанщик Билли Кобэм. Его квинтет Crosswinds Project (в составе — гитарист Фарид Хак, бас-гитарист Тим Лэндерс, клавишник Скотт Тиббс и саксофонист Пол Хансон) представит лучшие хиты, которых за полвека карьеры Кобэма накопилось немало.
8 декабря, 19.00, Светлановский зал Дома музыки
Концерт-лекция 118+. История новой музыки с 1901 года (12+)
Московская филармония запускает новый проект — цикл просветительских лекций-концертов, посвященных музыке XX–XXI веков. Музыковед и лектор Ярослав Тимофеев расскажет о произведениях Дебюсси, Шенберга, Стравинского, Веберна, Штокхаузена, Райха, Пярта, Пайбердина, а ГАМ-ансамбль тут же исполнит их.
7 декабря, 19.00, Камерный зал Филармонии
9 декабря, 14.00, Камерный зал Филармонии
«Гламур 80-х» (6+)
Новая выставка историка моды и телеведущего Александра Васильева посвящена эстетике 1980-х годов. В экспозиции представлено множество дорогостоящих костюмов, более 50 платьев и 100 аксессуаров от таких домов моды, как Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и других. Жемчужина коллекции — вечерний наряд Jean-Louis Scherrer из шелкового велюра, вышитого пайетками, стразами и декорированного аппликацией, с тюрбаном Jean Barthet.
До 7 марта 2019 года, ВДНХ, Павильон №16 «Гидрометеорология»
«Иконы Каргополья. Возрождение» (6+)
Выставка Академии художеств посвящена памятникам истории и искусства христианской культуры Русского Севера. Впервые 150 произведений иконописи и деревянной пластики Каргополья ХV–ХIХ веков будут собраны вместе, в едином экспозиционном пространстве.
До 17 февраля 2019 года, Галерея искусств Зураба Церетели
«Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» (0+)
Третьяковская галерея демонстрирует один из главных проектов нового сезона. Ранее масштабная ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых побывала в лондонском музее «Тэйт Модерн» и в петербургском Эрмитаже. Но даже тем, кто видел ее прежде, есть смысл посетить здание на Крымском Валу: здесь не только переосмыслена организация пространства экспозиции, но и добавлены новые залы и работы. Выставка позволит увидеть ключевые произведения концептуализма.
До 13 января 2019, Новая Третьяковка